Braziliaanse bond geeft hun twee voormalige sterspelers nog schop onder de kont bij: "Het zal ze niet beschermen"

De Braziliaanse voetbalbond zit erg verveeld met de processen rond hun ex-internationals Robinho en Dani Alves. Beiden werden veroordeeld voor verkrachting. Op steun van de Braziliaanse bond moeten ze alvast niet rekenen. In een statement werden ze met de grond gelijk gemaakt.

De Braziliaanse voetbalbond voelde zich gedwongen om een verklaring af te leggen over beide incidenten, waarbij Robinho en Alves verre van verdedigd worden.

"De definitieve veroordelingen van Robson de Souza (Robinho) en Daniel Alves (Dani Alves) markeren het einde van een van de meest schadelijke hoofdstukken in de Braziliaanse voetbalgeschiedenis."

De CBF betuigt vervolgens 'solidaire' steun aan de vrouwen die slachtoffer zijn in deze zaken. De daden van Robinho en Alves worden opnieuw krachtig veroordeeld.

"Het is beschamend dat een atleet zich comfortabel voelt bij het plegen van dergelijke wandaden, in de overtuiging dat zijn sportieve prestaties hem op de een of andere manier zullen beschermen tegen welke straf dan ook."

De Braziliaanse voetbalbond zet zich in om te voorkomen dat dergelijke situaties zich ooit weer voordoen. Daarom worden er maatschappelijke maatregelen genomen, waarbij ook de situatie rondom Vinícius Júnior wordt meegenomen. De sterspeler van Real Madrid is al jarenlang het doelwit van racistische uitlatingen van fans.