OFFICIEEL: oude bekende keert terug naar Jupiler Pro League en moet RWDM redden van de degradatie

Het is in kannen en kruiken: RWDM heeft zijn trainer gevonden die de degradatie moet verijdelen. Yannick Ferrera krijgt de ploeg uit Sint-Jans-Molenbeek onder zijn hoede in de play-downs.

Zo zit RWDM eigenlijk al aan zijn vierde trainer van het seizoen. Euvrard werd nog voor de competitiestart bedankt voor bewezen diensten. Onder Caçapa begon de promovendus nog wel fris en fruitig, maar gaandeweg zakte zijn ploeg helemaal weg. Zijn opvolger Irles bleek een mislukte casting en die mag nu ook ophoepelen.

Enter Yannick Ferrera. Zijn naam werd al langer aan de ploeg uit het Edmond Machtensstadon gelinkt en RWDM heeft zijn komst nu ook officieel bekendgemaakt. Ferrera staat voor de heikele opdracht om er weer vuur in te krijgen, want het RWDM van de laatste weken zou er wellicht ook weinig van bakken in de play-downs.

Welkom in Molenbeek, Yannick.

Bienvenue à Molenbeek, Yannick. pic.twitter.com/yEg6baRRW0 — RWDM (@RWDMolenbeek) March 23, 2024

Ferrera is alleszins geen onbekende naam in de Jupiler Pro League. Hem kennen we nog van zijn passages bij Charleroi, Sint-Truiden, Standard, KV Mechelen en Waasland-Beveren. Na buitenlandse avonturen in Saoedi-Arabië en Cyprus volgt nu dus een nieuwe kans in België.