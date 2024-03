Wie pakt de titel in de Jupiler Pro League? "Zij zijn de meeste frisse ploeg"

Volgend weekend gaan de Champions' Play-offs van start. Tal van factoren kunnen het verloop van de kampioenenronde beïnvloeden.

Wie pakt de titel in de JPL? Ook dit jaar blijft het een open vraag en is het hopen dat het net als vorig jaar tot de laatste minuten van de allerlaatste speeldag spannend is. Heel wat factoren kunnen de komende weken hun invloed hebben.

Nieuwe trainer bij Club Brugge

Club Brugge schoof trainer Ronny Deila aan de kant, want het liep voor geen meter meer. “Het kan zijn dat de trainerswissel zorgt voor een nieuw elan”, zegt Bart Raes aan De Zondag.

Winnen doet verlangen naar meer

In de play-offs is volgens Raes van alles mogelijk. “Maar elke club kan opeens de wind in de zeilen hebben of minder goed presteren. Twee keer na elkaar winnen, kan een club in de goede flow brengen. Een blessure bij een belangrijke basisspeler kan dan weer werken op het vertrouwen.”

Vermoeidheid bij Union SG, frisheid bij Anderlecht

Union SG heeft dit seizoen ontzettend veel wedstrijden in de benen, wat wel eens voor vermoeidheid kan zorgen. “Ook dat is een mogelijkheid. Union heeft heel wat wedstrijden in de benen, maar tegelijkertijd probeert trainer Blessin veel te roteren. In principe is Anderlecht de meest frisse ploeg. Ze hebben een grote kern én speelden geen Europees voetbal.”

Of dat een garantie op succes is valt af te wachten. Het allerbelangrijkste is winnen en hoe dat gebeurt, daar zal niemand om malen als de drie punten binnen zijn.