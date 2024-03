De rekensom gemaakt: Westerlo had veel méér te winnen dan te verliezen tegen Genk, reactie Gent zal duidelijk zijn

Over Westerlo - Genk is er de voorbije weken al heel wat geschreven. De salonremise deed iedereen pijn aan de ogen, zeker omdat Westerlo wel degelijk niets te verliezen had én alles te winnen. Dat had klaarblijkelijk niemand door.

Nog los van eventuele sancties voor matchfixing of onsportief gedrag, was het voor KVC Westerlo op de slotspeeldag wel degelijk nog van belang om te proberen winnen. Bij verlies waren ze nooit meer dertiende kunnen worden - Charleroi stond al snel in het krijt bij KAA Gent en zou er op doelsaldo altijd uitgevlogen zijn.

En bij een eventuele 1-2 nederlaag zou KVC Westerlo door de halvering van de punten nog steeds met evenveel punten aan de play-offs mogen beginnen. In het geval dat de Kemphanen voor eigen volk en tegen tien man zélf zouden scoren, dan zag het er wél anders uit.

Niet alleen zou Westerlo dan op 32 punten zijn uitgekomen in plaats van 30, het nummer zeven zou niet KAA Gent maar wel ... KRC Genk geweest zijn. Dan mag je aan de play-offs beginnen in de wetenschap dat je net de favoriet hebt geklopt en dat je weet hoe dat moet.

En Genk zou bij een nederlaag hebben afgeklokt op 46 punten. In de kering zou dat bij de start van de play-offs betekent hebben dat Westerlo op amper zeven punten van Genk, het nummer 1 in de play-offs, zou mogen beginnen.

Achterstand van negen in plaats van zeven punten!

Nu gaat het over een achterstand door de halvering van de punten van liefst negen punten op KAA Gent. Dat zijn er twee meer. Je mag het niet gedacht hebben dat Westerlo binnen een week of tien een Europese barragewedstrijd op één of twee punten moet laten schieten ...

De kans dat De Kemphanen de Europe Play-offs gaan winnen blijft uiteraard vrij klein, maar in de Jupiler Pro League telt elke plaats. Als ze Leuven achter zich kunnen houden en nog over Standard en wie weet STVV of Mechelen kunnen springen, dan levert dat ook extra televisiegelden op.

Bazen van Westerlo met recht en reden boos op de eigen ploeg

Ook op dat gebied hadden ze dus meer te winnen dan te verliezen bij Westerlo. De bazen van de club waren in de catacomben dan ook op het einde van de wedstrijd zelf al met recht en reden boos. Nog los van het gezichtsverlies en de kans om je supporters een leuke overwinning aan te bieden.

We kijken verder ook uit naar de wedstrijden tussen Gent en Westerlo later dit seizoen in de play-offs. Benieuwd wat de Buffalo's en de supporters dan gaan doen, maar de kans dat ze er vol tegenaan zullen gaan is zeer aannemelijk.