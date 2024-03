Analyse KVC Westerlo en KRC Genk ontlopen puntenaftrek en zwaardere problemen na salonremise: dit is de reden

KVC Westerlo en KRC Genk moeten zware straffen vrezen voor hun gedrag in de laatste vijf minuten van de extra tijd in hun onderlinge wedstrijd op speeldag 30 van de Jupiler Pro League. Terecht of niet? Of had het nog zwaarder mogen zijn?

De spelers, coaches en clubs KVC Westerlo en KRC Genk worden allemaal verwacht op 5 april op het Bondsparket, terwijl ook Rik De Mil - ondertussen coach bij Charleroi - zich zal moeten verantwoorden bij het Bondsparket. Dat heeft zware straffen gevraagd voor de clubs (10.000 euro boete) en schorsingen voor Wouter Vrancken, Rik De Mil en verder spelers Madsen en Kayembé voor hun gedrag in de wedstrijd tussen Westerlo en KRC Genk. Geen puntenaftrek, want clubs niet op de hoogte van de zaak? Alle andere spelers zouden een boete moeten betalen, nog volgens de vorderingen van het Bondsparket. Toch mogen de clubs enigszins opgelucht ademhalen, want sportief worden ze niet gestraft voor wat er gebeurde op het veld. KRC Genk en Westerlo krijgen geen puntenaftrek. Belangrijk, want daardoor blijft Genk zesde en mag het spelen in de Champions' Play-off. Westerlo van zijn kant heeft dan weer net genoeg punten om in de Europe Play-offs terecht te komen en moet zo geen play-downs spelen tegen Eupen, RWDM en Kortrijk. © photonews De cruciale factor om niet te spreken van matchfixing en dus ook de clubs te straffen met onder meer puntenaftrek? Dat is een juridische kwestie over aansprakelijkheid. Er moet bewijs zijn dat de clubs minstens weet hadden van een afspraak. Kordaat optreden Westerlo de redding? Het gedrag van het bestuur van KVC Westerlo is daarin mogelijk een doorslaggevende factor geweest. Een analyse van hun gedrag in de catacomben tijdens de wedstrijd - zeer boos - én het meteen geven van het ontslag aan coach RIk De Mil zou er moeten op wijzen dat zij geen weet hadden van een afspraak en er ook niet van gediend waren. Dat is anders dan in de vermeende gesprekken tussen Waasland-Beveren en KV Mechelen een paar jaar geleden bijvoorbeeld. Mogelijk dat volgende week op de zitting van het Bondsparket zich nog ploegen burgerlijke partijen willen stellen, maar normaliter blijft alles dus bij het oude en dus kunnen alle teams dit weekend rustig aan hun play-offs beginnen. Wordt vervolgd ...