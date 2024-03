Bondsparket straft KVC Westerlo en Genk, spelers én trainers zeer streng voor salonremise: "Flagrant spelbedrog"

De salonremise tussen KVC Westerlo en KRC Genk krijgt nog een ferm staartje. Beide clubs, trainers en spelers worden streng gestraft. Al had het nog veel erger gekund natuurlijk, want de clubs mogen wel blijven spelen in de play-off waarvoor ze zich plaatsten.

“De wedstrijd werd door beide ploegen “bevroren” in de laatste vijf minuten van de toegevoegde tijd die in totaliteit zes minuten bedroeg. Hetgeen er toen gebeurde wordt door het Bondsparket gecatalogeerd onder (een vorm van) flagrant spelbedrog waarbij toeschouwers, andere ploegen uit de reeks en de neutrale voetballiefhebbers kortweg belazerd werden." "Neutrale voetballiefhebbers belazerd" "Het voetbalspel werd niet eerlijk gespeeld en het hoeft geen betoog dat dit schabouwelijk vertoon het imago van het Belgisch voetbal en bij uitbreiding de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Pro League, niet ten goede is gekomen", aldus het Bondsparket volgens Het Nieuwsblad. Op 5 april wordt iedereen opgeroepen voor het Bondsparket. Voor Wouter Vrancken en Rik De Mil (ondertussen actief bij Charleroi) worden drie speeldagen schorsing gevraagd, voor elke speler die tijdens de match op het veld stond een boete van 1000 euro. Madsen en Kayembe zwaarder gestraft, ook clubs moeten boete betalen voor Bondsparket Voor Nicolas Madsen (Westerlo) en Joris Kayembe (Genk) wordt ook twee speeldagen schorsing geëist + een geldboete van 2.000 euro, omdat zij de bal simpelweg naar elkaar toespeelden. De clubs komen ervanaf met een geldboete van 10.000 euro elk. Van puntenaftrek is vooralsnog geen sprake, waardoor Westerlo zich gered heeft en Genk in de Champions' Play-off mag uitkomen.