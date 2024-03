Miron Muslic leidde Cercle Brugge naar Champions Play-Off en... vertelt welke verrassende coach een enorme inspiratiebron is

Cercle Brugge begint komend weekend als spreekwoordelijke vreemde eend in de bijt aan de Champions Play-Off. De opmars van de groenhemden is voor een groot deel te danken aan Miron Muslic. Maar waar haalt de Bosnische Oostenrijker zijn inspiratie vandaan?

"Het is zelfs geen dilemma voor mij om een coach te benoemen", valt Miron Muslic met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. "José Mourinho of Pep Guardiola? (lacht) José! Hij belichaamt winnen. Zijn job is niet om jonge spelers beter te maken. Nee, zijn job is winnen."

De coach van Cercle Brugge is dan ook een fan van The Special One. "Mourinho won met FC Porto de Europa League en een jaar later de Champions League. Bij Chelsea FC werd hij drie keer kampioen. Internazionale FC: de treble. Het record van aantal doelpunten én punten bij Real Madrid staat nog steeds op zijn naam."

"Mourinho is géén defensief ingestelde coach", is Muslic op dreef. "Manchester United is een kerkhof sinds het vertrek van sir Alex Ferguson, maar Mourinho won drie prijzen op Old Trafford. Hetzelfde met AS Roma. De Romeinen zijn dood sinds het vertrek van Francesco Totti en Fabio Capello. Hij won er de Conference League."

"José mag morgen op pensioen gaan en dan nog zal hij voor altijd gezien worden als één van de meest succesvolle coaches uit de geschiedenis van het voetbal", gaat het pleidooi van Muslic gewoon door. "Waar draait het uiteindelijk om? Resultaten."

José Mourinho maakt geen jonge spelers beter. Zijn job is simpel: winnen!

En die denkwijze wil de coach van Cercle Brugge meenemen bij zijn eigen manier van werken. "De fans van Cercle vinden me leuk. Ze komen me knuffelen en vragen om een foto als ik door de stad wandel. Stel dat we vier keer op rij verliezen. Dan is het gedaan met die knuffels en foto's."