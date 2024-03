Nooit vergeten: Eden Hazard genomineerd voor prestigieuze prijs, concurrentie wel enorm

Eden Hazard is ondertussen voetballer af. Maar hij wordt voorlopig niet vergeten. Binnenkort zou hij wel eens een hele mooie prijs in ontvangst mogen gaan nemen. De Premier League wil hem namelijk in de bloemetjes zetten.

Eden Hazard beleefde de nadagen van zijn carrière bij Real Madrid en dat was er eentje met vele blessures en toch ietwat in mineur. De beste tijden van de Rode Duivel lagen toen eigenlijk al een beetje achter hem, jammer genoeg.

De beste dagen van Hazard? Die beleefde hij in de Engelse Premier League, toen hij dé man was van Chelsea. En die glorieperiode zou hem nu een hele mooie prijs kunnen gaan opleveren, zo klinkt het nu in Engeland.

Premier League Hall of Fame-nominatie voor Eden Hazard

In totaal was Eden Hazard goed voor 245 wedstrijden in de Premier League, allen bij Chelsea. Daarin scoorde hij niet minder dan 85 doelpunten. Dat heeft hem nu een nominatie opgeleverd voor de Premier League Hall of Fame.

Your 2024 #PLHallOfFame nominees in action 🤩 — Premier League (@premierleague) March 25, 2024

Er zijn in totaal vijftien namen genomineerd. Daarbij ook onder meer Michael Owen, David Silva, Gary Neville en John Terry - ploegmaat van Hazard bij Chelsea.

De komende twee weken kunnen de supporters stemmen, tot 8 april. Daarna weten we welke twee voetballers in de Hall of Fame zullen worden opgenomen.