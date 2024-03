Vandenbempt bijzonder verrast dat Tedesco positief was over deze Rode Duivel

Bondscoach Domenico Tedesco maakte na de match zijn analyse van enkele Rode Duivels. Peter Vandenbempt keek van enkele zaken verrast op.

Volgens Peter Vandenbempt hebben de nieuwe jongens bij de Rode Duivels hun kans helemaal niet gegrepen, maar toch was bondscoach Domenico Tedesco positief. Een verrassende houding, vindt de analist.

“Ik vond het vreemd dat de bondscoach Aster Vranckx er in positieve zin uitlichtte, terwijl ik vond dat je zag dat hij nauwelijks speelt bij Wolfsburg en hij matchritme en vertrouwen mist”, klinkt het bij Sporza.

Vandenbempt twijfelt er niet aan dat Aster Vranckx een goede voetballer is, maar tegen Ierland kwam dat er niet uit. “Hij heeft net iets te veel slechte passes gegeven, wat het spel vertraagt. Hetzelfde kan je zeggen van Arthur Vermeeren: hij kan toch ook niet verstoppen dat hij ritme mist. Als het de bedoeling was om hen vertrouwen te geven, weet ik niet of dat gelukt is.”

Dat zelfde geldt ook voor Olivier Deman. Vandenbempt durft dan ook al de nodige conclusies trekken. “Ik vraag me af of je die jongens nog gaat terugvinden als Tedesco zijn 24-koppige selectie voor het EK in Duitsland bekendmaakt. Tedesco heeft toch altijd gezegd dat het geen goed idee is om spelers op te roepen die bij hun club niet aan spelen toe komen.”