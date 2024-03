Vandenbempt komt tot schokkende conclusie: "Maar één iemand zal basisspeler zijn op EK"

De Rode Duivels speelden een saaie partij tegen Ierland. Een zwakke tegenstander, maar die had wel de beste kansen van de wedstrijd.

Tegen een zwak Ierland had analist Peter Vandenbempt zelfs van een experimenteel elftal veel meer verwacht. Verontrustend was de prestatie zeker niet, omdat bondscoach Domenico Tedesco deze wedstrijd precies wilde gebruiken om zaken uit te proberen.

Al trekt Peter Vandenbempt wel één heel schokkende conclusie, om te tonen hoe experimenteel deze ploeg van de Rode Duivels tegen Ierland wel was.

“Hoeveel van de basisspelers tegen Ierland zullen aan de aftrap staan in de eerste EK-wedstrijd tegen Slovakije? In principe Wout Faes”, vertelt Vandenbempt bij Sporza. “Timothy Castagne zou ik in principe ook noemen, maar de Castagne van zaterdag zou weleens voorbijgestoken kunnen worden door de Meunier van zaterdag.”

Vertrouwen geven

Al is er misschien nog één naam die zou kunnen vallen. “Eventueel Trossard en Bakayoko, maar niet allebei. En dan zijn we al rond. Het elftal van tegen Ierland was dus in niets te vergelijken met het elftal dat we in juni in Duitsland zullen zien.”

De bondscoach lijkt de enige te zijn die veel aan deze wedstrijd had, samen met zijn technische staf. “Voor de bondscoach was het blijkbaar een gelegenheid om wat jongens aan het werk te zien en wat vertrouwen te geven.”