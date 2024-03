'Ajax en Duitse clubs willen jonge, straffe doelman wegkapen bij JPL-ploeg'

De lijn tussen Ajax Amsterdam en de Belgische competitie is soms dunnetjes. Ook deze keer willen ze komen shoppen in België, want de piepjonge doelman Martin Henrion staat op de radar van de Ajacieden. Standard wil de tegenaanval lanceren, maar of dat zal lukken is nog een andere vraag ...

Standard probeerde onlangs nog om Martin Henrion een eerste contract voor te schotelen, maar de 16-jarige doelman ging daar (vooralsnog) niet op in. En dus lijkt het erop dat Henrion de Vurige Stede wel eens zou kunnen verlaten. In het verleden was de jonge doelman van de Rouches al een paar keer nationale doelman bij de U15, ondertussen maakt hij ook grote sier bij de Rouches zelf. En die willen hem er dus graag nog een tijdje bijhouden, want hij is ondertussen al jaren actief bij Standard.

🇧🇪🧤 Martin Henrion (16 ans) -

3 sélections avec la Belgique U15 - pourrait quitter le #Standard de Liège en fin de saison.

Het eigen jeugdproduct lijkt dus echter te gaan vertrekken bij Standard, want hij reageerde nooit op een contractvoorstel van de Rouches. Dat voorstel zou tien weken geleden al zijn gelanceerd richting Henrion. Dat laat alvast Sacha Tavolieri weten.