Beroep Anderlecht zorgt voor belangrijke beslissing omtrent match tegen Antwerp in Champions' Play-off

Op speeldag 1 van de Champions' Play-off speelt Royal Antwerp op bezoek bij RSC Anderlecht. De vraag is of die wedstrijd achter gesloten deuren zal moeten plaatsvinden of niet. Er is nog steeds onzekerheid over die zaak.

Anderlecht moest samen met Standard eind januari voor het Disciplinair Comité van de KBVB verschijnen. Dat voor hun gedrag in de Clasico van 7 december 2023. Beide ploegen kregen een wedstrijd achter gesloten deuren opgelegd. Tijdens de bekerwedstrijd werd er met projectielen en pyrotechnisch materiaal gegooid en moest de wedstrijd in de 85ste minuut stopgezet worden. Ook in de gangen van het Lotto Park waren er ongeregeldheden. Als reactie kondigden beide clubs aan dat ze tot juni 2025 geen uitfans meer zullen meenemen tijdens onderlinge duels. © photonews De straf is volgens beide ploegen buiten proportie, maar Standard ging uiteindelijk wel akkoord en zal de match tegen OH Leuven op 6 april zonder supporters spelen. Anderlecht ging wel in beroep tegen de uitspraak. Beroep zorgt voor uitstel: tegen Antwerp wél met publiek Door dat beroep is het volgens Het Nieuwsblad onmogelijk dat er aankomend weekend al een uitspraak is. Daardoor zal de match tegen Antwerp al zeker mét supporters worden gespeeld. Of en wanneer er een wedstrijd van Anderlecht zonder fans zal worden afgewerkt? Dat is nog niet duidelijk. Hier en daar houden de fans én de rechtenhouders de adem al in - wat als de laatste thuiswedstrijd er eentje zonder publiek wordt en die nog van belang kan zijn voor de titel?





Volg Anderlecht - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (30/03).