Duivels willen zich na WK geen tweede keer aan zelfde steen stoten: "We horen al dat het weer niet gaat lukken"

De tijd van experimenteren is voorbij! Dat besef is ook bij Domenico Tedesco heel erg aanwezig. Na Ierland is het belang van een goeie prestatie tegen Engeland alleen maar groter geworden. De Duivels kunnen immers niet met eenzelfde publieke opinie als voor het WK naar Duitsland vertrekken.

Denkt u maar aan twee jaar geleden. Het WK in Qatar... Vooraf werd alles en iedereen in twijfel getrokken. De defensie was ondermaats, de Gouden Generatie was te oud geworden, zonder De Bruyne was België maar een modale ploeg...

Het ene na het andere artikel vol twijfels werd gelanceerd in de kranten. De sfeer die onder Roberto Martinez opperbest was, begon barsten te vertonen. Nee, het waren zelfs geen barsten meer, het waren scheuren.

Zelfs binnen de bondsmuren wezen de neuzen niet meer in dezelfde richting. Machtsstrijd, postjesbescherming, wantrouwende blikken naar elkaar... De eenheid was gebroken. Onder Domenico Tedesco is die weer in opbouw.

We moeten tonen dat we echte Belgen zijn

De verjonging heeft effect gehad, maar is nog broos. Twee zulke prestaties als tegen Ierland kan Tedesco zich niet veroorloven. Qatar heeft immers aangetoond hoe belangrijk het is om een positieve sfeer rond de ploeg te hebben. Zowel van publiek als binnen de eigen rangen.

Jérémy Doku, die er op het WK ook bij was, beseft dat als geen ander. "Na Ierland klonk het al dat het weer niet gaat lukken dit jaar. De mensen begonnen al conclusies te trekken", knikte hij. "We moeten een goed beeld tonen van onszelf. Het resultaat maakt niet uit, maar we moeten tonen dat we echte Belgen zijn. Zoals tijdens de kwalificaties."

Doku is de vaandeldrager van de nieuwe generatie. 21 jaar oud, spelend bij een topclub, vol zelfvertrouwen, potentieel een wereldster en... mondig. Het soort speler waar iedereen naar uitkijkt. Zoals toen Eden Hazard nog op de top van zijn kunnen zat.

Voor volk, voor vrijheid en voor vertrouwen

Romelu Lukaku kan dan misschien veel op zijn brede schouders dragen, maar hij heeft luitenanten zoals Doku nodig. Jongens die in de toekomst ook alles willen geven voor de nationale ploeg. In afwachting van De Bruyne ligt er ook voor Doku een leidersrol weggelegd.

Op het veld, met prestaties, weliswaar. Jan Vertonghen moet de boel achteraan dan weer bij elkaar houden. En van Onana wordt hetzelfde verwacht als van Doku. Die mag ook woord bij de daad voegen. Want ondanks zijn leeftijd luistert iedereen in de kern naar de krachtpatser.

Zij weten dat het vandaag van moeten is tegen Engeland. Voor volk, voor vrijheid en voor vertrouwen...