Hoe veeleisend is Miron Muslic? Coach van Cercle Brugge komt met héél leuke anekdote op de proppen

Cercle Brugge begint komend weekend als spreekwoordelijke vreemde eend in de bijt aan de Champions Play-Off. De opmars van de groenhemden is voor een groot deel te danken aan Miron Muslic. Heeft de Bosnische Oostenrijker geen schrik dat de citroen op den duur zal uitgeknepen zijn?

Het is namelijk geen geheim dat Miron Muslic veel van zijn team vraagt. Cercle Brugge is op fysiek vlak misschien wel het sterkste elftal in de Jupiler Pro League, terwijl de coach ook op mentaal vlak van zijn spelers vraagt om constant mee te denken.

"Ik vind de metafoor van die citroen goed gevonden", glimlacht Muslic in Het Laatste Nieuws. "Een citroen is een stuk fruit waar je zorg voor moet dragen. Ik sta niet elke dag als een maniak te roepen op het oefenveld, hé. Als ik dat zou doen is die citroen na drie weken of na twee slechte wedstrijden helemaal uitgeperst."

© photonews

"Ik ga zelfs een voorbeeld geven", gaat de coach van De Vereniging verder. "Een paar weken geleden heeft KVC Westerlo ons afgemaakt. Na een halfuur spelen stond het al 4-0. Bij drie van die tegendoelpunten ging onze centrale verdediger Edgaras Utkus in de fout. Zijn prestatie was een nachtmerrie."

Maar dat géén reden voor Muslic om te knijpen. "Niemand is elke dag Superman. We zijn Edgaras blijven steunen. Ik heb hem dan ook niet afgemaakt in de kleedkamer. Niemand heeft dat overigens gedaan. De schade was al aangericht. Dan is het te gemakkelijk om zo'n speler tegen de muur te zetten."

We hebben bij Cercle Brugge een omgeving gecreëerd waarin fouten toegelaten zijn

"Dat is ook niet mijn manier van coachen", besluit Muslic. "We hebben bij Cercle Brugge net een omgeving gecreëerd waarin fouten toegelaten zijn. Drie dagen na die wedstrijd hebben we STVV verslagen met 4-1, met dezelfde basiself en dus met Utkus. Nadien was Edgaras top tegen Club Brugge en won hij alle duels tegen KAS Eupen. Dat was dezelfde speler die ik kapot had kunnen maken, hé."