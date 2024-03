Tedesco zag grote werkpunten, maar ook een verrassende uitblinker: "Hij was fantastisch!"

Domenico Tedesco schipperde tussen twee gedachten: ontgoocheling om het late gelijkspel en positivisme over de vele goeie dingen hij gezien had. "Engeland was heel sterk, het resultaat is OK", zei hij. En hij zag enkele individuele uitblinkers.

Tedesco begon wel met de zaken die beter konden. "Zeker voor de rust verloren we de bal te veel. We hadden hen nog meer pijn kunnen doen op de counter als we het rustiger uitgespeeld hadden."

"Maar Engeland... hun snelheid van uitvoering is echt ongelooflijk. Alles gebeurt in één tijd. En hun press is echt heel goed. Na een kwartier konden we hen echter verrassen met onze press en zo konden we scoren. We hadden zo nog meer kansen kunnen hebben als we in de eerste helft gedurfd hadden."

Verdediging moet beter

De Rode Duivels lijken wel beter te zijn als ze kunnen counteren. "Dat is inderdaad een wapen met onze aanvallers. Engeland heeft echter hetzelfde wapen. Daar hoeven we niet op te trainen, we hebben het in ons DNA. Maar we moeten wel beter verdedigen."

Tielemans was uiteraard de grote uitblinker, niet enkel omwille van zijn goals. Ook in het spel was hij heel sterk. "Dat is de Youri die we willen zien. Debast? Hij was een beetje nerveus in het begin, maar al snel liet hij zijn kwaliteiten zien: kalm en goed aan de bal. Hij kan een tegenstander ook uitschakelen met een dribbel."

Sels staat er altijd

En wie zeker punten gescoord heeft: Matz Sels. Die greep bij afwezigheid van Koen Casteels zijn kans. "Casteels ging normaal gezien vandaag spelen. Maar Matz was fantastisch. We wisten echter dat hij er altijd staat. We zullen nog zien wie er de nummer 1 wordt voor het EK."