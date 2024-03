Union dé verrassing: als het van de marktwaarde zou afhangen, dan is de titelfavoriet in Champions' Play-off zeer duidelijk

Voor geld danst de beer. Maar als het zou gaan over marktwaardes, dan zou de eindstand van de Jupiler Pro League er mogelijk nog helemaal anders gaan uitzien. Het is zelfs een heel speciale stand.

Union SG staat voor het derde jaar op rij helemaal bovenaan mee te draaien om de titel, maar het doet dat nog steeds met een kern die vrij beperkt is als het echt gaat over de marktwaardes. En die zijn de voorbije maanden stevig gestegen.

Cameron Puertas, Mohamed Amoura en vele anderen waren in augustus nog veel minder waard dan nu en toch is Union SG met een totale marktwaarde (volgens Transfermarkt) van 'amper' 87,5 miljoen euro pas vijfde van de zes teams in de Champions' Play-off.

Enkel Cercle Brugge staat nog onder de Brusselaars, met een marktwaarde van 56,6 miljoen euro. Dat is veel minder dan de vier traditionele grote clubs, die allen boven de 100 miljoen uitstijgen. Club Brugge troeft Genk, Anderlecht en Antwerp af.

Club Brugge veruit de duurste kern qua waarde

De Bruggelingen hebben een kern ter waarde van 138,7 miljoen euro, Genk (111 miljoen euro), Anderlecht (109,5 miljoen euro) en Antwerp (108,4 miljoen euro) volgen op ruime afstand - maar wel in elkaars buurt.

Geld en waarde zeggen natuurlijk niet alles in het voetbal. Het is nu aan Union SG om tegen de cijfers in proberen te gaan en de titel te pakken.