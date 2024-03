SK Deinze mag de verboden tribune... één keer gebruiken

Het laatste woord over de nieuwe tribune van SK Deinze is nog altijd niet gezegd. Voor de topper van zaterdag tegen Zulte Waregem krijgt het nu wel de toestemming om die te gebruiken.

In december 2022 besloot de rechtbank dat de tribune niet mag gebruikt worden, zolang de strafklacht in behandeling is, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag.

Een definitieve uitspraak is er nog altijd niet, de zaak is momenteel in behandeling door een cassatieberoep van de ondernemer die de klacht oorspronkelijk indiende, nadat hij al bot gevangen had bij de raadkamer en het Hof van Beroep.

De club stapte deze week voor een spoedzitting naar de rechtbank en verkreeg de gunst dat de tribune voor de topper tegen Zulte Waregem wel degelijk gebruikt mag worden.

Onvoldoende plaatsen voor licentie

De rechtbank heeft woensdag besloten, zo meldt Het Nieuwsblad, dat de club de tribune mag gebruiken tijdens de match tegen Zulte Waregem, van zaterdag 30 maart 2024 om 00.01 uur tot en met zondag 31 maart 2024 om 12.00 uur.

De burgemeester van Deinze is alvast in zijn nopjes en doet een oproep aan de fans om massaal naar het stadion te komen.

Deinze liet de tribune bouwen om te voldoen aan de licentievoorwaarden van de Pro League. Er moeten 4.500 plaatsen zijn, waarvan 1.500 zitplaatsen. Het huidige stadion, zonder de extra tribune, telt 3.482 plaatsen met 792 zitplaatsen.