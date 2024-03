Eén ploeg verbergt de ambities niet: "Ons doel is om de Europe Play-Offs te winnen"

KAA Gent zal het vrijdagavond opnemen tegen Standard. Zo worden ook de Europe Play-offs op gang getrapt.

Bij KAA Gent balen ze ervan dat de Champions' Play-offs niet zijn gehaald. Zelfs nog wat meer gezien de manier waarop KRC Genk het van de Buffalo's haalde. Dat liet Danijel Milicevic ook duidelijk merken tijdens zijn persconferentie op donderdag.

Milicevic zal overigens ook op de bank zitten tijdens de wedstrijd tegen Standard. Hij vervangt even Hein Vanhaezebrouck die geschorst is na uitspraken aan het adres van scheidsrechter Wesli De Cremer na de vorige wedstrijd tegen de Rouches.

Milicevic was daardoor dus ook op de persconferentie aanwezig. En hij was meteen enorm duidelijk wanner het over ambities ging. "Ons doel is om de Europe Play-Offs te winnen", stelde hij volgens de clubwebsite.

"Ik heb deze week aan de spelers gezien dat ze de 'winning mood' te pakken hebben. De concentratie was er ook, dus ik geloof dat ze er klaar voor zijn. De Champions Play-Offs missen was een grote ontgoocheling, maar dat ligt nu achter ons. We moeten vooruit kijken."

Sven Kums herstelt momenteel van een enkelblessure. Milicevic kwam ook met een blessure-update over de 36-jarige middenvelder. "Sven staat alweer op het veld en dat is fijn, maar de match van vrijdag komt nog iets te vroeg."