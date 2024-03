De honger is groot bij Zulte Waregem: "Als we straks niet promoveren, zie ik dat als falen"

De Challenger Pro League belooft nog heel spannend te worden. Er zijn nog een aantal clubs die vechten voor de rechtstreekse promotie.

Met nog vier wedstrijden te gaan in de Challenger Pro League zullen de clubs nog even alles op alles moeten zetten om voor die promotie te gaan. Beerschot en Lommel SK staan momenteel eerste en tweede in het klassement. Zij staan er voorlopig het beste op, maar alles kan snel veranderen.

Nog een ploeg die absoluut wil promoveren is Zulte Waregem. Dat wordt ook helemaal niet onder stoelen of banken gestoken. Coach Vincent Euvrard neemt zware woorden in de mond.

"Ik ben finaal de hoofdverantwoordelijke en moet oplossingen zoeken. Ik kwam naar hier om te promoveren en zei dat we in de top twee moesten finishen om over een geslaagd seizoen te kunnen spreken. Als we straks niet promoveren, zie ik dat als falen", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Makkelijk zal dat promoveren niet worden voor Zulte Waregem. De club staat momenteel zesde in het klassement met 43 punten. Dat zijn er zeven minder dan leider Beerschot.

"Toen ik hier tekende, heb ik het bestuur gezegd dat ik geloofde dat we met deze groep konden promoveren", gaat Euvrard verder. "In alle eerlijkheid, ik ben naar hier gekomen met enkel en alleen de eerste plek in gedachten."

"Na de nederlaag tegen Beerschot moeten we vaststellen dat die eerste plaats weg is. Dat heeft er serieus op ingehakt, maar we zijn wel nog niet uitgeteld voor promotie", besluit hij.