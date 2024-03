Marc Brys "keert nooit meer terug naar België", maar volgt wel "de club van zijn hart": "Ik kijk met grote ogen naar Beerschot"

Marc Brys is met zijn Griekse vrouw en zoontje naar Kreta verhuisd. Daar kijkt hij uit naar bouwgrond om er te bouwen: "Wij keren nooit meer terug naar België", zegt hij in GvA. Dat houdt hem wel niet tegen om de Belgische competitie nog te volgen.

Hij was blij voor OH Leuven dat ze de degradatiestrijd vermeden, maar als Antwerpenaar kijkt hij natuurlijk ook naar Beerschot, waar hij ook aan de slag was. En die verrassen hem. "Ik kijk met grote ogen. Ze hebben dit seizoen met heel beperkte middelen al fenomenale dingen laten zien", zegt Brys in GvA.

"Níémand had ze vier speeldagen voor het einde van de competitie bovenaan verwacht. Maar toch staan ze daar. Dat is gewoon enorm knap. Zowel op als naast het veld werd er de voorbije maanden uitstekend gewerkt."

Beerschot hunkert ernaar om het vagevuur van tweede weer te verlaten. "De club heeft een kern samengesteld met jongens die hongerig zijn. Spelers met een krasje, die aan de rest van de wereld willen laten zien dat ze niet afgeschreven mogen worden. Ook Dirk Kuyt paste als trainer in dat profiel. En die combinatie werkt wonderwel.”

Beerschot is nog steeds de club van zijn hart. "Ik ben niet objectief als ik over Beerschot praat. Iedereen weet dat dat mijn club is. Ik hoop dan ook uit de grond van mijn hart dat ze het kunnen afmaken."

"Het zou voor voetbalminnend België toch veel fijner zijn als Beerschot opnieuw in eerste klasse speelt, niet? Zowel uit als thuis zorgen hun supporters altijd voor veel ambiance. Er zijn clubs in 1A die het met veel minder moeten stellen. Beerschot verdient het absoluut om weer in eerste klasse te spelen.”