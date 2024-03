Standard komt met zeer slecht nieuws vlak voor start van play-offs

Standard begint de Europe Play-offs vandaag met een verplaatsing naar KAA Gent. Laurent Henkinet zal er niet bij zijn en mist ook de andere resterende wedstrijden dit seizoen.

Laurent Henkinet beleeft niet zijn beste seizoen bij Standard. De back-up van Arnaud Bodart startte slechts één keer in de Pro League (de 6-0 nederlaag bij Antwerp) en kampt met een vervelende knieblessure.

Tegen KAS Eupen, op 16 maart, zat Henkinet voor het eerst sinds 3 december weer op de bank. Uiteindelijk werd echter besloten om dit seizoen af te sluiten en een operatie te ondergaan.

In een persbericht liet Standard weten dat de operatie aan de linkerknie, wegens kraakbeenletsel in de meniscus, goed is verlopen.

Zijnn onbeschikbaarheid wordt geschat op 4 maanden, een lange revalidatie dus. Hij zou aan het begin van volgend seizoen terug moeten zijn.

Voor Standard een jammere zaak, gezien de club al wil voorbereiden op volgend seizoen. Het is ook nog niet helemaal zeker of Arnaud Bodart volgend jaar bij de club zal spelen.