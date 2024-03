Wordt Club Brugge dit seizoen overschat? Dit denkt Simon Mignolet ervan

Club Brugge wist dit seizoen andermaal niet te overtuigen. Dat leidde zelfs tot het ontslag van trainer Ronny Deila na de reguliere fase van de competitie.

Club Brugge heeft het hele seizoen achter de feiten aangelopen. De laatste weken in de Jupiler Pro League werd er meer en meer geschreeuwd om het ontslag van de trainer en dat kwam er uiteindelijk ook.

Al is er ook de vraag of dit Club Brugge niet overschat werd door de buitenwereld? “Nee, maar de buitenwereld kijkt te veel naar het individuele talent”, vertelt doelman Simon Mignolet aan Het Laatste Nieuws.

“Skov Olsen, Nusa, Zinckernagel, Vetlesen, Skoras, Ordóñez, Max (De Cuyper, red.), Bjorn (Meijer, red.), Sabbe...: allemaal jongens met héél veel talent en héél veel kwaliteiten die een geweldige carrière gaan maken… Én nog een spits van 37 miljoen, inderdaad. Ik zal wellicht nog jongens vergeten.”

Nieuwe wind bij Club Brugge

Maar voetbal is veel meer dan dat. “Als het aankomt op kennis van zaken, ervaring, weten wat het is om voor Club Brugge te spelen, om kampioen te worden, om ervoor te zorgen dat je een 0-1 tegen STVV over de streep kan trekken... Dan krijg je een ander verhaal”, zucht Mignolet.

Met de komst van Nicky Hayen waait er een nieuwe wind door de club en kan hij terug naar de basis gaan. “Hij kan de groep opnieuw op scherp zetten. En dan komt het erop neer dat iedereen goed weet wat zijn taak is, zodat er gecorrigeerd kan worden, en te focussen. Niet zozeer op het spel tússen de twee de strafschopgebieden, maar er ín.”