Een grote afwezige in de kern van Club Brugge tegen Cercle Brugge

Club Brugge begint in de Champions' Play-off met een derby tegen Cercle Brugge. En dat wordt meteen een interessant duel op paasmaandag in Jan Breydel. De selectie voor het duel is alvast bekendgemaakt.

Club Brugge neemt het in de eerste speeldag van de Champions' Play-off op tegen Cercle Brugge. Een derde Brugse derby dit seizoen en toch wel eentje waar toch wel heel veel mensen naar aan het uitkijken zijn.

Nicky Hayen heeft alvast zijn selectie prijsgegeven voor het duel tegen de Vereniging uit Brugge. Daarbij valt meteen op dat Simon Mignolet er nog niet bij is in de selectie. Hij raakt dus nog niet klaar voor het duel met de buren uit Brugge.

Rest van de kern wél fit

Verder is er wel vrij veel goed nieuws over de selectie van Club Brugge. Andreas Skov Olsen is er bijvoorbeeld wel bij.

22 names for the first one of the Champions' Play-Offs. 👊 #CERCLU — Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 31, 2024

En ook de rest van de kern is fitgeraakt voor het duel met Cercle. Dat is meteen een ferme opsteker voor de coach van de Bruggelingen. Voor Nicky Hayen wordt het zijn eerste wedstrijd in officiële modus voor blauw-zwart.

Maandagnamiddag is er de Brugse derby tussen Cercle en Club Brugge. Voor beide teams een heel interessant duel dat kan beslissen over de rest van de play-offs.