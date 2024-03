Marc Degryse ziet dat Club Brugge goud in handen heeft: "Ze mogen blij zijn dat ze hem hebben"

Club Brugge beleeft niet zijn leukste seizoen. De club haalde de Champions' Play-offs wel, maar niet zonder slag of stoot.

Club Brugge begint op maandag 1 april aan zijn play-offs tegen Cercle Brugge. Zo zal Nicky Hayen mogen debuteren in een leuke stadsderby. Hij is sinds het ontslag van Ronny Deila de coach van blauw-zwart.

Maar er zijn ook lichtpunten dit seizoen. Zo heeft Club wel een erg goede kern. Marc Degryse en Jan Mulder zetten bijvoorbeeld allebei Skov Olsen in hun ideale elf van de play-offs, bij Het Laatste Nieuws.

"Zijn cijfers zijn beter dan vorig jaar. Club mag blij zijn dat het Skov heeft", weet Marc Degryse te zeggen. In 28 competitieduels kon Skov Olsen 10 keer scoren en vier assists geven dit seizoen.

Hij wordt soms dan ook vergeleken met zijn landgenoot Anders Dreyer van Anderlecht. "Het zijn vergelijkbare spelers met een fantastische traptechniek", gaat Degryse verder.

"Ik denk dat Dreyer qua mentaliteit iets stabieler is. Olsen is dan weer puur op esthetiek mooier. Alleen is hij mentaal zeer broos. Maar als je als buitenlandse club naar de Belgische competitie komt kijken en je ziet Olsen bezig op z’n best? Pakken."