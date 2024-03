Standard-doelman Arnaud Bodart doet pijnlijke vaststelling na zware nederlaag tegen KAA Gent

Arnaud Bodart sluit zich aan bij wat zijn trainer zei na de zware nederlaag tegen KAA Gent. Niet iedereen kwam het veld op met de nodige vastberadenheid om de wedstrijd te winnen.

Na de zware 5-1 nederlaag van Standard tegen KAA Gent was het Arnaud Bodart die met ons kwam praten. De doelman vond het moeilijk om woorden te vinden om die tweede helft te beschrijven waarin vier tegendoelpunten vielen..

"We speelden een goede eerste helft, dat dachten we bij de rust. Het was niet perfect omdat Gent domineerde, maar we stonden goed opgesteld. En dan deden we het tegenovergestelde."

"Het is moeilijk om daar woorden voor te vinden. Er resten nog negen wedstrijden, ofwel beklagen we ons lot en zinken we weg, ofwel tonen we trots, zeggen we dat dit resultaat een schande is en vinden we de nodige motivatie om tot het einde te gaan."

Standard zinkt volledig weg tegen Gent

Na het tweede doelpunt van KAA Gent aan het begin van de tweede helft, stortte Standard volledig in. Arnaud Bodart en zijn teamgenoten incasseerden vier doelpunten in de tweede helft, een nachtmerrie.

Na de 2-1 lieten we het lopen.

"Als professionele voetballer moeten we ons werk doen. Bij elke wedstrijd, of die nu achter gesloten deuren is of niet, met inzet of niet, moeten we spelen om te winnen. Dat is de mentaliteit van spelers die bovenaan in het klassement spelen of in grote competities", voegde Bodart eraan toe.

"Vandaag deden we dat in de eerste helft. Als dat ook het geval was in de tweede helft, zouden we niet zo'n score hebben gezien. Waar we op hameren is dat we na de 2-1 het hebben laten lopen. Ik denk dat dat een plausibele conclusie is."