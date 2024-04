Ambitieuze club uit Challenger Pro League slikt opdoffer: "Gefaald als club"

SK Beveren had nog een kans op de top-6 en bijhorend ticket voor de play-offs richting mogelijke promotie. Dan mocht tegen Club Luik wel niet verloren worden. Maar in Luik gingen de Wase Leeuwen ongemeen hard onderuit.

De bodem is nog niet bereikt bij SK Beveren, zoveel is duidelijk. Tegen Club Luik was er heel veel ambitie, maar na 90 minuten stond er een droge 5-1 op het Luikse scorebord. De zoveelste teleurstelling, ook voor de supporters van Beveren.

Ook de coach - Wim De Decker - is zeer duidelijk: "We hebben dit seizoen gefaald als club", windt hij er in Het Nieuwsblad geen doekjes om. Hij had het ook allemaal niet zien aankomen.

"Ik heb de indruk dat we moeilijk met de druk kunnen omgaan. Dat is een vaststelling, geen verwijt. Het is een mentale kwestie."

Mentale kwestie volgens Wim De Decker

"De uitgesproken ambities hebben misschien een verlammende invloed. We moeten de realiteit onder ogen zien. De Promotion Play-offs mogen we nu wel vergeten", beseft Wim De Decker.

Beveren staat momenteel op een achtste plaats in het klassement. De kloof met de top-6 is wel weer wat groter geworden.