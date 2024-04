Beveren grijpt meteen zeer streng in na zware nederlaag in Luik

SK Beveren had nog een kans op de top-6 en bijhorend ticket voor de play-offs richting mogelijke promotie. Dan mocht tegen Club Luik wel niet verloren worden. Maar in Luik gingen de Wase Leeuwen ongemeen hard onderuit.

De bodem is nog niet bereikt bij SK Beveren, zoveel is duidelijk. Tegen Club Luik was er heel veel ambitie, maar na 90 minuten stond er een droge 5-1 op het Luikse scorebord. Wim De Decker was na de wedstrijd duidelijk ook teleurgesteld.

"We hebben gefaald als club", gaf Wim De Decker na de match aan. SK Beveren is gevolgd in die zaak en heeft Wim De Decker ondertussen meteen ontslagen.

WIM DE DECKER VERLAAT DE FREETHIEL



SK Beveren stopt de samenwerking met hoofdtrainer Wim De Decker met onmiddellijke ingang.



Lees meer: https://t.co/wQFnTuIQhu



🟡🔵 pic.twitter.com/uWfAxk1LZV — SK Beveren (@SKBeveren) April 1, 2024

"SK Beveren stopt de samenwerking met hoofdtrainer Wim De Decker met onmiddellijke ingang. De club neemt deze beslissing na de tegenvallende resultaten en het niet behalen van de vooropgestelde doelen", klinkt het op de webstek van de Waaslanders.

Veel succes aan Wim De Decker

"We willen Wim bedanken voor zijn inzet en energie de afgelopen tijd. We wensen hem, zowel op sportief als persoonlijk vlak, het allerbeste toe."

"Assistent-trainers Eric Hellemons en Flavien Le Postollec zullen samen met fysiektrainer Frederik Bracke, videoanalist Johan Verelst en keeperstrainer Kenny Steppe voorlopig de sportieve taken overnemen."