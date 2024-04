Brandon Mechele eerlijk na Brugse derby: "Al het hele seizoen hetzelfde"

Club Brugge toonde tegen de buren van Cercle Brugge twee gezichten. De eerste helft was niet goed genoeg, in de tweede helft was Club dan weer veel beter.

Het was bij Club Brugge afwachten wat het effect van de trainerswissel zou teweegbrengen. In de eerste helft was er niet veel van te merken, want Cercle had de beste kansen en scoorde ook. In de tweede helft was Club dus veel beter.

"Het was nog wat zoeken in de eerste helft, maar in de tweede helft liep het wel los met heel veel kansen", zei Brandon Mechele achteraf. "Het geluk stond misschien niet aan onze kant, maar dat is het verhaal van het hele seizoen."

"En dat is zowel verdedigend als aanvallend. We geven niet veel weg, maar we komen wel weer op achterstand. Zoals al een paar keer dit seizoen loopt het fout in de tweede zone. Er staat iemand alleen en dat mag gewoon niet."

Club veel beter dan Cercle in tweede helft

De tweede helft was Club veel beter, Cercle maakte niets meer klaar. Hoe verklaart Mechele dat? "Cercle heeft veel druk gezet in de eerste helft en energie verspeeld. Als wij iets meer tempo hadden, waren we ook onze eerste helft al beter geweest."

Club maakte in de tweede helft dus nog gelijk door Skov Olsen, maar verder kwam het niet meer. Club sprint wel naar de derde plaats, maar staat al op acht punten van Anderlecht. De volgende tegenstander van Club.