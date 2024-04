"Dit shirt van Anderlecht, dat is mijn vaatdoek!", laat de vader van Union-speler Noah Sadiki zich gaan

De overstap van Noah Sadiki van Anderlecht naar Union is niet onopgemerkt gebleven. De vader van de speler werd geplaagd tijdens een live Instagram-sessie en reageerde op zijn eigen manier.

Noah Sadiki, sterkhouder van Union

Sinds juli vorig jaar is Noah Sadiki een speler van Union Saint-Gilloise. De jonge middenvelder verliet Anderlecht om eindelijk speeltminuten te krijgen.

De wensen van de 19-jarige speler zijn vervuld. Met meer dan 2.100 speelminuten in alle competities is hij een belangrijke schakel in de selectie van Alexander Blessin.

Belachelijk gemaakt door de fans van Anderlecht

Noah Sadiki stond maandag zelfs op het veld tijdens de nederlaag van de competitieleider op het veld van Racing Genk. Een resultaat dat Anderlecht op een half punt van de koploper brengt.

Direct na de wedstrijd lanceerde de vader van Noah Sadiki, Francis, een live op zijn Instagram-account. In deze live werd hij voor de gek gehouden door verschillende Anderlecht-supporters. De reactie van de vader van Noah Sadiki spreekt voor zich.