Jean Butez speelde mogelijk zijn allerlaatste wedstrijd ooit voor Antwerp

Jean Butez is de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de absolute sterkhouders van Antwerp. Al heeft hij mogelijk op het veld van Anderlecht zijn allerlaatste wedstrijd ooit voor Antwerp gespeeld.

Uitgegroeid tot absolute sterkhouder

In de zomer van 2020 kwam Jean Butez over van Excelsior Moeskroen. Daar had hij eerst via een uitleenbeurt (van LOSC Lille) getimmerd aan zijn carrière.

Het duurde even voor hij zijn vaste basisplek te pakken had bij Antwerp, maar hij groeide uit tot een absolute sterkhouder en de koning der clean sheets in de Jupiler Pro League.

Bij Antwerp kwam hij ondertussen tot 168 wedstrijden waarin hij 62 keer de nul hield. Tevens kon hij stevig zijn prijzenkast vullen met één landstitel, één Croky Cup en één Supercup.

Blessure op een cruciaal moment

Antwerp verloor op het veld van Anderlecht, maar wat mogelijk nog erger is dat is de blessure van Jean Butez. De doelman probeerde een lage voorzet te keren, maar kwam in botsing met Amuzu. De scheidsrechter floot eerst voor een strafschop, maar de VAR corrigeerde dit omwille van buitenspel.

Butez kreeg allereerst nog verzorging op het veld en kon de wedstrijd uitspelen. Al bleek er na afloop van de wedstrijd toch de nodige schade te zijn. Zo werd hij tijdens Pasen geopereerd in het Antwerpse AZ Monica aan een breuk in de hand.

Zo zit het seizoen erop voor de doelman, maar mogelijk ook zijn carrière bij Antwerp.

Azen op een transfer

Vorig seizoen was Butez al aan het uitzien naar een nieuwe club. Antwerp anticipeerde daarop door de jonge en beloftevolle Senne Lammens binnen te halen.

Tot een transfer kwam het echter niet, maar Gazet van Antwerpen weet dat de makelaar van Jean Butez volop de markt aan het afspeuren is. De kans is dus groot dat Butez komende zomer zal vertrekken bij Antwerp en dat dus zijn wedstrijd op Anderlecht zijn allerlaatste was in de rood-witte kleuren.