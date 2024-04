OHL spreekt pijnlijk vooruitzicht tegen en wil van deze uitvlucht absoluut niet weten: "Die vraag kun je je stellen"

Twee weken na hun memorabele redding zitten ze bij OHL met pijnlijke vooruitzichten. Er valt eigenlijk niets meer te behalen voor de Leuvenaars in de Europe Play-offs, al spreekt vooral Youssef Maziz dat tegen.

OHL heeft eigenlijk niets meer om voor te voetballen, want na de eerste speeldag is het wel duidelijk dat enkel de drie hoogst gerangschikte teams nog mogen dromen van een Europees ticket. "Er zijn nog negen matchen te spelen. Er blijven nog veel punten te pakken. Het is onze job om alle matchen aan honderd procent te spelen."

OHL-spelers moeten zich bewijzen

Dat maakt Youssef Maziz ons duidelijk. "Dat is wat we gaan doen. Een basisplaats valt te verdienen. Alle spelers moeten zich tonen." Dat er niets meer op het spel staat voor Leuven, wil de Fransman niet horen. "Er valt toch wel iets te halen voor ons."

De Fransman legt uit wat hij bedoelt en verwijst naar de match van afgelopen weekend. "De coach had de hele week de troepen gemobiliseerd om de drie punten te kunnen pakken. Als we hadden gewonnen, kwamen we al dicht bij Mechelen. Oké, er was al een kloof van negen punten met Gent."

Die bedraagt ondertussen twaalf punten. "We gaan ook in de negen resterende matchen hard werken en met ons hart spelen", verwacht Maziz toch geen motivatieprobleem. Volgens Mathieu Maertens mag dat er alleszins niet zijn.

Mathieu Maertens wil geen uitvluchten

"Als voetballer moet de motivatie er altijd zijn. Dat mag geen uitvlucht zijn. Je wil iedere match winnen. Ik verlies niet graag, dat moet bij iedereen zo zijn", doet hij een oproep aan zijn ploegmaats. Maertens had het ook over het percentage aan intensiteit dat OHL elke wedstrijd moet halen.

Desondanks kan die beleving met het oog op de toekomst wel een probleem zijn. Trainer Oscar Garcia maakt zich gezien de match van het voorbije weekend al een bedenking. "Als je onze tweede helft tegen Mechelen zag, waarom hebben we dan niet de hele match zo gespeeld? Die vraag kun je je stellen."