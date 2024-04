Roméo Vermant legt uit waarom hij boos het veld verliet tegen STVV

Weinig gelukkig gezichten bij KVC Westerlo na de 2-0 nederlaag op bezoek bij STVV. Ook Roméo Vermant was niet tevreden en was zelfs bijzonder boos bij zijn wissel. Hij ging woedend van het veld.

Voor Romeo Vermant was het een bizarre week. Hij was weg met de nationale beloften en toen hij terugkwam naar het oefenveld van De Kemphanen, werd hij er geconfronteerd met een nieuwe T1. Exit Rik De Mil.

"Ik vond zijn exit heel jammer. Het was een topcoach voor de groep. Helaas vallen dit soort beslissingen voor in het moderne voetbal. Ik heb hem een bericht gestuurd en hij heeft een bericht gestuurd naar de spelersgroep."

Ondertussen nam Bart Goor de honneurs waar bij Westerlo, dus ook tijdens de wedstrijd op bezoek bij STVV die met 2-0 werd verloren.

Eigen frustraties bij Roméo Vermant

Bart Goor haalde de speler naar de kant en die was daar niet blij om. "Ik was vooral boos over mijn eigen prestatie en was daarom gefrustreerd", klonk het achteraf in Gazet van Antwerpen. "Meer moet je daar niet achter zoeken."

De volgende wedstrijd voor Westerlo wordt een thuismatch tegen KAA Gent. Die zullen zeer gemotiveerd zijn in het Kuipje om een goede prestatie neer te zetten.