Vandenbempt twijfelt bij Anderlecht en ziet Club Brugge als waardemeter: "Al is het maar om de achtervolgers niet op ideeën te brengen"

De winnaar van het weekend was zonder enige twijfel Anderlecht. Maar het spelniveau baarde veel waarnemers toch zorgen. Anderlecht was voor de rust nergens, zag ook Peter Vandenbempt.

Anderlecht is een titelfavoriet, dat is zeker, maar het spel was niet meer dan matig te noemen. "Alle verdienste ook voor Antwerp, dat dominant was en de bal toch goed rond liet gaan in de ploeg. Mark van Bommel noemde het zelfs "Champions League-niveau", maar dat was misschien wat hoog geschat. Er kwam ook niet heel veel gevaar uit voor", aldus Vandenbempt bij Sporza.



"Maar goed, Anderlecht was echt nergens en stond weer angstig laag te wachten en zette geen druk. Ze wisten blijkbaar niet hoe dat moest gebeuren. De beste illustratie was de ergernis van Hazard, die even in discussie ging met Riemer."

Anderlecht mag nog eens een referentiematch neerzetten in Jan Breydel

Wijndal stak dan maar een handje toe. "Het viel me dan ook op dat Van Bommel zijn ploeg na de pauze radicaal de loopgraven instuurde. Dat had ook anders aangepakt kunnen worden. Anderlecht kreeg de bal en nam die in dank aan."

"Het voetbalde na de rust beter en kon zo tot meer kansen komen, maar het bleef toch allemaal een beetje onzeker. Pas op, een redelijk povere prestatie neerzetten in de Champions' Play-offs en toch winnen ... Daar schiet je natuurlijk wel goed mee op."

Maar komend weekend zal er wel uit een ander vaatje getapt moeten worden. Dit weekend trekt het naar Club Brugge - waar het ongeveer een maand geleden toch een referentiewedstrijd neerzette. Toen zei iedereen: bewijs nu maar eens dat jullie titelfavoriet zijn. Wel, Hazard en co. krijgen een uitgelezen kans om dat nog maar eens te tonen. Al is het maar om de achtervolgers niet op ideeën te brengen."