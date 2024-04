📷 Geblesseerde Anderlecht-speler neemt afscheid van paars-wit

Henrik Bellman kende bij Anderlecht redelijk wat pech. Na een zware blessure te hebben opgelopen, neemt hij nu afscheid van de club.

Henrik Bellman kwam in januari 2023 bij Anderlecht aan. Hij tekende om bij de RSCA Futures te spelen. Zijn tijd daar was echter maar van korte duur.

Na een ernstige knieblessure is hij in april geopereerd. Hij moet nu meerdere maanden revalideren. Zijn contract bij de club is afgelopen en hij heeft afscheid genomen via sociale media.

"Mijn tijd bij RSC Anderlecht loopt ten einde, althans voor nu. Het was een groot plezier en ik was elke keer buitengewoon trots als ik het paarse shirt mocht dragen", schreef hij.

Bellman zal zijn avontuur bij Anderlecht nooit vergeten

"Dit afgelopen jaar bij Anderlecht heeft op vele positieve manieren een enorme impact op mij gehad en ook al ben ik uiteindelijk geblesseerd geraakt, zal ik aan deze tijd terugdenken met een grote glimlach op mijn gezicht. Ik voel me vereerd om te hebben gespeeld en de kleedkamer te hebben gedeeld met zulke geweldige spelers en persoonlijkheden."

Natuurlijk vergeet hij ook de rest van de club niet. "Ik wil iedereen binnen en rondom de club bedanken: het personeel, de spelers en de supporters. Jullie hebben me met open armen ontvangen in de Sporting-familie en me laten voelen alsof ik er een van jullie was. Dat zal ik nooit vergeten. Veel geluk en Come On You Mauves", besluit hij.

Henrik Bellman heeft tien wedstrijden gespeeld met de Futures, waarin hij goed was voor twee doelpunten en een assist in 822 speelminuten.