'Club Brugge mikt op miljoenentransfer en wil Napoli, Brighton en nog resem andere clubs aftroeven'

Club Brugge staat na speeldag 1 in de Champions' Play-off op plaats drie. Als het aankomend weekend kan winnen van RSC Anderlecht kan het de kloof op plaats twee zelfs op vijf punten brengen. En wie weet wat is er dan nog mogelijk? Ondertussen wordt wel al gekeken naar volgend seizoen.

In Brugge beseffen ze dat er deze zomer heel wat spelers zullen vertrekken en dat er dus ook moet gekeken worden naar opvolgers. En dus is Club Brugge volop de markt aan het afspeuren, al zoeken ze ook nog naar een Technical Director ondertussen.

Met Ardon Jashari hebben ze alvast een 21-jarige verdedigende middenvelder officieel weten te strikken. Maar daar zal het niet bij blijven, want ook de 24-jarige Philip Otele staat nog volop op de radar van blauw-zwart.

© photonews

De linksbuiten uit Nigeria speelt momenteel bij CFR Cluj in Roemenië. Daar heeft hij zich dit seizoen opgeworpen als een absolute sterkhouder. Ondertussen zit hij aan 13 doelpunten en zes assists in 37 officiële matchen bij de Roemenen.

Tot 6 miljoen euro voor sensatie van Cluj?

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn actuele marktwaarde 1,5 miljoen euro. Cluj kocht hem in de zomer van 2023 zelf aan voor 650 000 euro van UTA Arad, in het verleden speelde hij ook al onder meer bij Kalgiris in Litouwen.

Er is wel véél concurrentie voor de 24-jarige aanvaller. Napoli, Brentford, Brighton & Hove Albion, Bordeaux, Lorient, Cardiff City, ... Het zijn maar een aantal van de vele clubs die hem op het lijstje staan hebben. Cluj zou tot zes miljoen euro willen vangen voor de winger.