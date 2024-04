OFFICIEEL: Patro Eisden Maasmechelen ziet goudhaantje spectaculaire transfer maken naar Nederlandse topclub voor recordbedrag

Patro Eisden Maasmechelen heeft zijn eerste uitgaande zomertransfer afgerond. Een speler die momenteel wordt uitgeleend, zal naar Feyenoord trekken.

Patro Eisden ziet Anis Hadj-Moussa voor vijf seizoenen bij het Nederlandse Feyenoord tekenen. Dat laat de club zelf weten via zijn officiële kanalen.

De club uit de Challenger Pro League zou een recordbedrag ontvangen voor zijn flankaanvaller. Om welk bedrag het gaat werd niet meegedeeld, wel dat hij de tweede duurste speler ooit uit 1B zou worden. Volgens Foot Mercato zou het om zo'n 3,5 miljoen euro inclusief bonussen kunnen gaan.

Vanaf 1 juli zal Hadj-Moussa de overstap maken naar Feyenoord. Hij kwam afgelopen zomer over van Olympic Charleroi en wordt sinds februari uitgeleend aan Vitesse.

Bij Vitesse valt hij op met 2 doelpunten en 2 assists in 10 wedstrijden. Hij maakte onlangs ook zijn debuut bij de nationale ploeg van Algerije.

Patro Eisden-coach Stijn Stijnen reageerde al bijzonder trots op de clubwebsite. "We zijn trots dat we een speler kunnen afleveren aan één van de beste clubs van Nederland. Deze transfer is een niet te onderschatten hoogtepunt in de geschiedenis van onze club. Een mijlpaal!"