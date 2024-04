Atalanta-CEO over toekomst van Charles De Ketelaere: "We zijn tevreden, maar..."

Eén van de duurste uitgaande transfers uit de Belgische competitie bleek een mislukking te zijn bij AC Milan. Maar Charles De Ketelaere komt nu weer helemaal boven water bij Atalanta.

Charles De Ketelaere heeft veel druk gevoeld na zijn transfer van Club Brugge naar AC Milan. Nadat hij bij AC Milan geen vaste waarde kon worden, koos hij voor een andere oplossing. Hij wordt momenteel uitgeleend aan Atalanta.

Afgelopen zomer kwam hij bij zijn nieuwe club aan. Hij werd er zelfs al snel een belangrijke speler met zes doelpunten en zes beslissende passes in 26 Serie A-wedstrijden.

Maar wat brengt de toekomst voor Charles De Ketelaere. Zijn uitleenperiode eindigt binnenkort. Terug naar San Siro of een verlengd avontuur bij Atalanta?

Atalanta wil wachten voordat ze beslissen over De Ketelaere

Atalanta-CEO Luca Percassi sprak met de pers over zijn speler. "Vanaf de eerste dag heeft Charles een aanzienlijke impact gehad op ons team. Op voetbalgebied, maar ook op menselijk vlak en qua gedrag", klonk het.

Wat betreft de toekomst van De Ketelaere is het nog wat onduidelijk: "We zijn zeer tevreden over hem, maar we zullen niet over zijn toekomst praten. We gaan later beslissingen nemen."

Kan De Ketelaere in Bergamo blijven? De huidige verhuur kost Atalanta drie miljoen euro. Voor 26 miljoen euro kan de club hem definitief overnmen. Wordt ongetwijfeld vervolgd...