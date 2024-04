Bij Anderlecht weten ze wie ze moeten neutraliseren bij Club Brugge: "Hem niet te veel momenten om te schitteren geven"

Club Brugge-Anderlecht, zelfs ondanks het puntenverschil zijn de belangen groot. Paars-wit gaat voor de titel, blauw-zwart wil zich nog in het debat gaan moeien. En ze willen geen van beide de aartsrivaal iets gunnen. Brian Riemer: "Die wedstrijd tegen Cercle kan ik niet gebruiken."

Riemer heeft geen zin om elke week een ander betoog te houden omdat Anderlecht nu op de eerste speeldag als winnaar uit de bus kwam. "Er zijn nog 27 punten te verdienen. Het kan nog veel draaien en keren. Ik ga hier niet elke week een ander betoog houden."

"Maar het mag duidelijk zijn dat ik liever in onze schoenen sta dan in die van hun", gaf hij aan over de achterstand van Club Brugge. "Als zij verliezen, is de wiskunde niet zo moeilijk. Dan wordt het heel moeilijk voor hen."

Uit de wedstrijd tegen Cercle Brugge werd hij niet veel wijzer. "Ik kan die wedstrijd niet al te veel gebruiken. Cercle speelt helemaal anders dan wij. Ik heb meer energie gestoken in andere wedstrijden van Club analyseren."

Vanaken is de orchestmeester

Eén ding misschien: als je massaal terugplooit tegen Club kom je in de problemen. "Ik wil ook niet verdedigen", lachte Riemer. "Je zal mij niet snel een verdedigende wissel zien doen. Maar soms word je teruggedrongen. Het wedstrijdverloop zal de dynamiek bepalen. Komen wij op voorsprong zal het spel de ene kant opgaan en komen zij op voorsprong de andere..."

Riemer gaf wel toe dat hij één man in het bijzonder in het oog zal houden: Hans Vanaken. "Hij is een kwaliteitsspeler. Hij is niet de snelste, maar hij doet zoveel dingen goed. Zijn timing is goed, hij is heel goed in de lucht en hij kan dienen als targetman bij lange ballen."

"Hij is de ziel van het team. Hij orchestreert ook het meest. We moeten hem uit de match houden. We moeten klaar zijn voor hem en zorgen dat hij niet te veel momenten krijgt om te schitteren."

Twijfelachtige Thorgan Hazard

Bij Anderlecht zijn er wel twijfels rond Thorgan Hazard. "Hij is wat twijfelachtig", bevestigde Riemer. "Hij kon donderdag en vrijdag wel trainen, maar morgen wacht nog een laatste test. We moeten slimme beslissingen nemen met hem, maar ik zeg ook niet dat hij er niet bij gaat zijn hé."

Voor Yari Verschaeren wordt er gemikt op de match tegen Genk. Thomas Delaney is dan weer wel volledig fit nadat hij een tik tegen het been had gekregen in de interland tegen Zwitserland. Wij verwachten zelfs dat hij in de basis gaat staan ten koste van Théo Leoni.