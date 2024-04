Dikke problemen voor Club Brugge tegen Anderlecht? Liefst vier basisspelers onzeker!

Nicky Hayen stond twee dagen voor de wedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht de pers te woord op zijn persconferentie. De updates vanuit de ziekenboeg waren voor een keertje het belangrijkste onderwerp van gesprek.

Club Brugge staat voor verschillende cruciale wedstrijden in het slot van het seizoen. Na de derby tegen Cercle, ontvangt blauw-zwart Anderlecht. Donderdag spelen ze in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Conference League tegen PAOK en vervolgens staat er een confrontatie met Antwerp op het programma.

De kern heeft dit seizoen al maar liefst 50 wedstrijden gespeeld en dat begint stilaan door te wegen. Het is dan ook niet verrassend dat de ziekenboeg zich begint te vullen. Nicky Hayen had een lange lijst te bespreken op zijn persconferentie voor de clash met Anderlecht.

Welk Club Brugge tegen Anderlecht?

Bijvoorbeeld Andreas Skov Olsen, die tegen Cercle goed inviel: "Hij kon niet meer spelen dan wat hij heeft gedaan (25 minuten). Zijn situatie is nog niet verbeterd. We volgen hem dag per dag", liet Nicky Hayen optekenen.

Hetzelfde geldt voor doelman Simon Mignolet: "Hij zou heel graag spelen zondag en traint momenteel met de groep. Maar we moeten oppassen voor een terugval." De voormalige Rode Duivel maakte al eens eerder een (te) snelle comeback en moest toen na tien minuten spelen tegen Sint-Truiden alweer naar de kant.

Philipp Zinckernagel en Denis Odoi (vervangen tijdens de rust tegen Cercle na het verdraaien van de knie) zijn ook zeer twijfelachtig voor de clash met RSC Anderlecht. Het wordt dus sowieso opnieuw puzzelen voor Hayen.