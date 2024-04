Onderzoek Comité P naar aanslag op Zweedse supporters in Brussel is afgerond: de conclusie

De wedstrijd tussen België en Zweden werd in oktober bij de rust gestaakt omwille van een terreuraanslag waarbij twee Zweedse supporters werden vermoord. Ondertussen is het onderzoek binnen de politiediensten over de zaak afgerond.

Tijdens de wedstrijd tussen België en Zweden werd snel duidelijk dat het bij de slachtoffers om Zweedse supporters ging die vermoord werden in het centrum van Brussel. De dader eiste later de aanslag op in naam van IS.

Het ging dus om terroristische dreiging en de beveiliging rond het Koning Boudewijnstadion, waar nog honderden Zweedse fans zitten, werd onmiddellijk aangescherpt. De wedstrijd werd daarom toen ook bij de rust gestopt, het resultaat (1-1) werd achteraf behouden.

© photonews

Ondertussen is het onderzoek van het Comité P afgerond. Dat Comité controleert de politiediensten op hun werking. Rond de aanslag waren er de laatste maanden toch al heel wat twijfels ontstaan over de werking en communicatie.

Die liep moeilijk omdat de naam van de dader verkeerd gespeld was in de database van de politiediensten. Eigenlijk had de dader al een uitlevering aan Tunesië moeten gehad hebben. Minister Van Quickenborne (Open VLD) nam toen ook ontslag.

Rapport ziet verschillende tekortkomingen, maar ...

Maar volgens het rapport van Comité P zijn er dus nog fouten gemaakt, onder meer bij de naamgeving bij de dienst Vreemdelingenzaken. Dat geeft Kathleen Stinckens van het Comité P aan. "Maar de politiediensten haddden de aanslag niet kunnen vermijden, ondanks de tekortkomingen die we hebben vastgesteld", klinkt het bij de VRT.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wijst erop dat er verbeterpunten zijn op verschillende vlakken. Toch leeft het idee dat alle diensten hun best hebben gedaan om informatie te delen.