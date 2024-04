Werk maken van de belangrijke werven: 'Club Brugge haalt jonge verdediger op bij ... PSV Eindhoven'

Bij Club Brugge geloven ze volop in de jeugd. In die optiek proberen ze bij Club NXT zoveel mogelijk spelers op te leiden in de Challenger Pro League om ze dan kansen te geven bij de A-kern. Er zit alvast een nieuwe speler in de pijplijn en de zaak wordt steeds concreter, klinkt het in Nederland.

Club Brugge wil zich nu al gaan voorbereiden op volgend seizoen en wil daartoe ook de nodige versterkingen doen. Daarbij wordt gedacht aan onmiddellijke versterking voor de A-kern - denk maar aan Jashari onder meer die overkwam van Luzern. Maar ook voor Club NXT en met oog op de toekomst wordt gekomen. In die optiek zijn ze nu aan het werken aan de transfer van Renzo Tytens, die komende zomer meer dan waarschijnlijk naar Jan Breydel zal trekken. © photonews Renzo Tytens is transfervrij bij PSV Eindhoven en kan dus zomaar de overstap wagen naar een andere ploeg. Volgens het Algemeen Dagblad is de deal ondertussen al zo goed als in kannen en kruiken met Club Brugge. Renzo Tytens al sinds 2015 actief voor PSV Eindhoven In eerste instantie is het plan met de 18-jarige linksback die momenteel bij Jong PSV speelt om hem te laten aansluiten bij Club NXT. Daarna is mogelijk opnieuw veel mogelijk, ook met oog op de A-kern voor de verdediger. Met Maxim De Cuyper en Bjorn Meijer heeft Tytens in de A-kern voorlopig wel nog de nodige concurrentie. Tytens is een Antwerpenaar die al sinds 2015 in de jeugdreeksen van De Lampenclub speelt. In 2022 kreeg hij er zijn eerste contract.