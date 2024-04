Voelt Zulte Waregem de bui al hangen? Coach Euvrard spreekt klare taal na nieuw puntenverlies

Zulte Waregem heeft ook tegen Patro Eisden Maasmechelen niet kunnen winnen. De rechtstreekse promotie naar de Jupiler Pro League is zo steeds verder weg.

Door de grote namen aan boord te houden wilde Zulte Waregem al na één jaar opnieuw promoveren naar de Jupiler Pro League. De kans dat het na 30 speeldagen in de top twee zal staan, lijkt toch steeds onwaarschijnlijker te worden.

Vrijdagavond slaagde Zulte Waregem er niet in om tegen Patro Eisden de drie punten thuis te houden. De treffer van Vossen werd terecht afgekeurd voor buitenspel, maar Essevee kon zelf te weinig creëren.

Het loopt stroef bij Zulte Waregem

"Natuurlijk willen we meer brengen, maar je mag ook Patro Eisden niet onderschatten. Ze boeken hier niet toevallig hun zevende clean sheet", zei coach Vincent Euvrard na de wedstrijd bij Het Nieuwsblad.

SK Beveren komt door zijn zege tegen de RSCA Futures tot op drie punten van Essevee, dat op de laatste twee speeldagen moet opletten om niet uit de top zes te vallen. Volgende week moet Essevee op bezoek bij Dender, de nummer drie.

"Wij moeten nu gewoon focussen op de volgende wedstrijd. Uiteraard is het frustrerend als je merkt dat je uit je laatste duels gerust ook vier of vijf punten meer had kunnen puren, anders praten we hier helemaal anders", stelt Euvrard nog.