De laatste procent hoop verdween als sneeuw voor de eerste lentezon op de Bosuil: "Vervelend en frustrerend"

Hoewel de analisten er geen rekening meer mee hielden, koesterde de rood-witte Antwerpenaar toch nog een klein beetje hoop. Die hoop is nu zo mogelijk nog kleiner geworden.

Twee nederlagen waarvan één keer tegen een ploeg waar je net punten op moet inhalen... Nee, Antwerp zal zijn titel niet verlengen. Dat is sowieso een aartsmoeilijke prestatie maar in Antwerpen zitten ze niet verlegen om een boude uitspraak of een tikkeltje arrogantie.

Daar was alvast geen sprake van na de 0-1 nederlaag tegen Racing Genk. Vorige jaar startte Antwerp de play offs met 9/9, de basis van hun goede flow en de latere titel. Ze weten dus hoe belangrijk het is om meteen goed te starten, de andere kant van de medaille leren ze nu ook kennen.

"Plaats 1 ver weg"

"Vorige week was al een zuur verlies tegen Anderlecht, deze tegen Genk er nog eens bij komt echt wel aan", vertelde Vincent Janssen na de partij aan onze redactie. "De hoop op de titel? De nummer 1 is ver weg en daar mogen we niet mee bezig zijn", was de Nederlander eerlijk. "Vandaag wilden we een stap zetten om voorzichtig naar boven kijken maar dat is niet gelukt."

De Great Old kwam nooit echt in zijn spel in het eigen stadion, ook niet wanneer het publiek zich erachter schaarde. "Dat is de verdienste van Genk. Ze hebben ons goed geanalyseerd en geanticipeerd."

Volwassen

"Achter staan is vervelend en frustrerend, zeker in de belangrijke wedstrijden. Dan gaan ze nog eens tijdrekken waardoor het enkel frustrerender wordt. Ze hebben het heel volwassen gespeeld en wij gingen niet goed om met de frustraties", was het oordeel van Vincent Janssen.