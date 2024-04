Is de grote terugkeer helemaal in de maak? 'Ajax moet overschakelen op plan B nadat topcoach Nederlanders wandelen stuurt'

AFC Ajax is nog steeds op zoek naar een nieuwe coach. Ondertussen heeft één van de topkandidaten bedankt. Wordt het dan toch de terugkeer van Erik ten Hag?

AFC Ajax heeft nog steeds geen nieuwe coach - en er zijn in de bestuurskamer wel meer postjes vacant - voor volgend seizoen. John van 't Schip gaf immers eerder al aan dat hij na het seizoen opnieuw in de schaduw van de Johan Cruijff ArenA wil gaan werken.

De voorbije weken had Ajax gesprekken met Graham Potter. De voormalige coach van onder meer Brighton & Hove Albion en Chelsea FC was zelfs dé topkandidaat om de Ajacieden uit de sportieve malaise te trekken, maar die stekker zit niet meer in het stopcontact.

© photonews

Potter heeft de Nederlandse topclub laten weten dat hij niet geïnteresseerd is in een verhuis naar Nederland. De (extra)sportieve problemen in Amsterdam zorgen ervoor dat zo goed als geen enkele topcoach zijn hoofd in het wespennest wil steken.

Op die manier lijkt een terugkeer van Erik ten Hag steeds meer plan A te worden. Maar in dat geval is het wachten op Manchester United.

Wie wordt de nieuwe coach van AFC Ajax?

The Red Devils staan open voor een vertrek van hun coach - dat kan via DEZE LINK nagelezen worden - maar hebben zelfs eerst een nieuwe oefenmeester nodig. En ook op Old Trafford is het dezer dagen niet meteen aanschuiven voor een job als manager…