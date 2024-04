Peter Vandenbempt ziet twee nieuwe titelkandidaten: "Het kampioenenvoetbal kwam afgelopen weekend van hen"

In de play-offs kan alles gebeuren, dat is al vaak genoeg gebleken. Ook dit weekend kregen we alweer enkele verrassende uitslagen te zien.

Union SG en Anderlecht verloren allebei hun wedstrijd. Union ging in eigen huis met 2-3 onderuit tegen Cerlce Brugge, terwijl Anderlecht met 3-1 verloor van Club Brugge. KRC Genk zette zijn goede reeks voort door met 1-0 te winnen van Antwerp op de Bosuil. Club en Genk tellen nu 30 punten terwijl paars-wit en Union er 35 hebben. Peter Vandenbempt ziet dat Club Brugge en Racing Genk nu opnieuw titelkandidaten zijn. "Wat mij betreft zijn er opnieuw 4 titelkandidaten", begint hij volgens Sporza. "Ik heb altijd gezegd dat op papier Club en Genk kwalitatief de beste kernen hebben." "Het is onbegrijpelijk en onvergeeflijk dat ze in de competitie 3 straten achterop lagen bij Union, en dat Genk tot in het slot heeft moeten harken om Play-off I te halen." Club Brugge en KRC Genk presteren zonder sterkhouders Beide ploegen deden het afgelopen weekend dan ook nog eens zonder een aantal sterkhouders. "Ineens presteren die ploegen wel naar de verwachtingen. Het straffe is dat Club dat gisteren zonder Mignolet, Skov Olsen en Vanaken deed. En dat Genk in de winter een aantal sleutelspelers zag vertrekken en onder meer Heynen mist." "Met het andere systeem, dat er uit noodzaak is gekomen, en enkele wisselspelers die volop hun kans grijpen - Galarza en Ait El Hadj - maakt Racing Genk weer een zeer goede indruk. Het is solide en voetbalt prima." "Het kampioenenvoetbal en -niveau kwam afgelopen weekend dus van Genk en Club Brugge. Je kan na twee goede wedstrijden - Club eigenlijk zelfs maar anderhalve - niet opeens zeggen dat ze in de flow zitten", besluit hij.