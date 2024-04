Trainer en spelers STVV spreken héél andere taal over Europe Play-offs en hebben wat te zeggen over KAA Gent

Binnen enkele dagen kan STVV alweer aan de bak in de Europe Play-offs. Bij spelers en trainers moet de ambitie nu toch oplaaien, na die spraakmakende zege in Mechelen. Alhoewel, bij de ene is dat al iets meer het geval dan bij de andere.

Door die overwinning bij KV Mechelen gaat Sint-Truiden mee strijden bovenaan in de Europe Play-offs en misschien ook nog wel voor het winnen van die play-off. "Dat is niet echt onze ambitie", tempert Thorsten Fink de verwachtingen. "Natuurlijk, we gaan die eerste plaats niet cadeau geven aan Gent of Mechelen."

"We gaan er voor vechten, maar het is niet ons doel", verduidelijkt de ex-speler van Bayern München. Maar wat hoopt Fink dan wel te zien in die Europe Play-offs? "We willen mooi voetbal brengen. We willen laten zien dat we ook buitenshuis een offensieve speelstijl kunnen hanteren. We willen kunnen genieten van ons voetbal."

Gaat STVV wel of niet voor eerste plek?

Niets moet, alles mag, zoiets. Zoals dat meestal gaat, is er in de spelersgroep al wel een ander geluid te horen. "Ja, we gaan zeker voor winst in de Europe Play-offs", verklaart Robert-Jan Vanwesemael onomwonden. "We hebben van in het begin gezegd dat we voor de eerste plaats gaan."

"Zolang het kan, zullen we er voor gaan", verkondigt Vanwesemael met jeugdig enthousiasme. En dat mag natuurlijk. Aboubakary Koita draait al enkele jaren langer mee op het hoogste niveau en opteert toch voor een realistische benadering. "We zijn nog maar twee speeldagen ver", blijft de man met de gouden traptechniek rustig.

Koita houdt de voeten op de grond

"Het is goed dat we onze eerste twee wedstrijden gewonnen hebben. Voetjes op de grond." Zijn trainer zal het graag horen. "Nu nog eens winnen en dan zien we wel waar we staan", blikt Koita vooruit naar de thuiswedstrijd van komende vrijdag. Dan komen de Rouches van Ivan Leko over de vloer op Stayen.

STVV zal dan opnieuw rekenen op de doelgerichtheid van Koita. De sterkhouder beseft wel dat het een zware klus zal zijn om één van zijn ex-teams af te houden in de race richting die barragematch voor het laatste Europese ticket. "Ik denk dat Gent toch wel het meest aanspraak maakt op die eerste plaats."