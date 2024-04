Van Bommel slaat raad van analisten in de wind: "Dat zou nergens op slaan"

Antwerp heeft met nog acht wedstrijden te gaan negen punten achterstand op de bovenste twee. Dat is te veel om nog ambitie te hebben om daarbij te geraken. Mark van Bommel is echter niet van plan om te roteren.

Er waren al verschillende analisten, waaronder Marc Degryse, die hem de raad gaven om bepalende spelers rust te geven om helemaal in topvorm aan de aftrap van de bekerfinale te verschijnen.

Vincent Janssen zou bijvoorbeeld maar aan 80 procent zitten momenteel. Maar hij is wel o zo belangrijk in het spel van The Great Old. "Het zou erg arrogant zijn om alleen nog op die finale te focussen. Er zijn nog acht speeldagen te gaan en die finale ligt pas tussen speeldag 7 en 8", zei Van Bommel.

"We gaan toch geen vijf wedstrijden zomaar weggeven? Ik kan toch geen spelers thuislaten opdat ze over vijf weken topfit zijn? Nee, dat zou nergens op slaan."

Komend weekend wacht Club Brugge, dat de goeie vorm te pakken lijkt te hebben. "We moeten er gewoon voor zorgen dat we zo snel mogelijk weer naar boven kunnen kijken. Ook al wordt dat niet makkelijk, nu we twee keer uit spelen in Brugge.”

Al is het wel duidelijk dat het beste Europese ticket - eentje voor de play-offs van de Europa League - via de beker kan afgedwongen worden. De nummer 3 moet immers nog naar de tweede voorronde van de Europa League.