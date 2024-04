Genk mikt op absolute hoofdprijs voor goudhaantje: duurder dan Thiago?

We hoeven er geen tekening bij te maken dat Bilal El Khannouss geen jaren meer in de Jupiler Pro League zal spelen. De spelverdeler van KRC Genk speelt tijdens de Champions' Play-offs weer op zijn beste niveau en trekt grote belangstelling aan.

De interesse van RB Leipzig was al bekend, maar ook Bayer Leverkusen wil zich in de debatten mengen. Na de meer dan geslaagde transfer van Victor Boniface is de JPL ook voor de fiere leider in de Bundesliga een interessante marktplaats geworden.

Leverkusen volgt hem trouwens al langer en probeerde hem zelfs als jeugdspeler al aan te trekken, weet HLN. Xabi Alonso zou zelfs een grote fan zijn van de Marokkaanse middenvelder van de Limburgers.

"Het plan is dat Bilal de stap naar het buitenland zet, al zal hij niet zomaar weggaan bij Genk. Speelminuten primeren", zegt moeder en makelaar Karima Ben Aissa in HLN. “We staan met een paar clubs in contact.”

Genk zal niet tevreden zijn met wat hij momenteel op Transfermarkt (25 miljoen) waard is. Zij schatten hem veel hoger in en mikken eerder op een transfersom van rond de 35 miljoen euro. Of Leverkusen dat straks zal willen betalen, is echter nog de vraag.

El Khannouss moet zelf eerst een persoonlijk akkoord vinden met een club en daarna kunnen de onderhandelingen op clubniveau van start gaan. Genk heeft tot nu toe nog geen bod ontvangen.