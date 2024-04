Marc Degryse vraagt zich één ding af over Wouter Vrancken: "Zou die al verdwenen zijn?"

Het gaat KRC Genk voor de wind in de Champions' Play-offs. Met zes op zes leven er zelfs weer titelambities in Limburg. Maar wat nu met Wouter Vrancken, van wie gezegd werd dat hij op het einde van het seizoen zou vertrekken?

Vrancken zijn toekomst is al een tijdje onzeker, want er werd al gezegd dat hij zo goed als zeker zou verdwijnen bij Genk aangezien de band met het bestuur niet meer is wat ze ooit geweest is.

Maar kan dat nog veranderen? “Want wat als Genk blijft winnen?”, vraagt Marc Degryse zich af in de voetbalpodcast Vier Nul. “Gaat die ruis dan plots verdwijnen? Of is ze nu al verdwenen?”

Eerder werd gezegd dat de kans klein is dat hij straks nog trainer is in Genk. Genk kende een desastreus Europees parcours met achtereenvolgens uitschakeling in de voorrondes van de Champions League en Europa League en in de groepsfase van de Conference League.

Ook in de competitie liep het niet lekker. Tot Nieuwjaar was het spel wel nog goed, daarna veel minder. Bij het Genkse bestuur hielden ze minder rekening met de vertrekkers, want ze vinden dat de huidige kern nog steeds goed genoeg is om mee te spelen voor de topplaatsen.

Vrancken heeft er wel nieuw leven in geblazen. En geluisterd naar zijn bestuur. Door omstandigheden speelt Matias Galarza nu meer. Dat was eerder een doorn in het oog van het bestuur, want er waren twee ploegen die meer dan tien miljoen voor hem wilden neertellen.