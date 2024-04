Straks 23 of 26 spelers die met Rode Duivels naar het EK mogen? UEFA reageert

Verschillende bondscoaches hebben laten weten ze tijdens het EK in Duitsland graag over kernen van 26 spelers beschikken in plaats van 23. De UEFA gaat zich hierover buigen.

In totaal 23 spelers per selectie voor het Euro 2024: dat was de regel voor het toernooi dat deze zomer in Duitsland zal plaatsvinden, maar sommige bondscoaches zouden graag zien dat hier verandering in komt.

Verschillende bondscoaches hebben aan de UEFA laten weten dat ze hun selectie zouden willen uitbreiden en het aantal spelers op 26 willen brengen, zoals het geval was bij het EK 2021 en het WK 2022, de twee tornooien na de coronapandemie waarvoor de regels waren aangepast.

Sommigen zijn voor, anderen zijn tegen

Na een workshop die maandag in Düsseldorf werd gehouden, heeft de UEFA officieel gecommuniceerd over de kwestie. "De positieve discussies hebben de verschillende standpunten onder de coaches aan het licht gebracht, waarbij sommigen de wens uitten om de omvang van de selectie te vergroten vanwege meer keuze, het blessuregevaar en de intensieve fysieke eisen die aan de spelers worden gesteld", schreef het Europese voetbalorgaan in een verklaring die werd gedeeld door persbureau PA.

De UEFA legde uit dat sommige bondscoaches het aantal op 23 willen houden en als argumenten gebruikten "de moeilijkheid van het trainen met extra spelers, het groepsbeheer en de toegenomen financiële lasten die aan de nationale bonden worden opgelegd".

Dus een EK in Duitsland met 23 of 26 spelers voor de Rode Duivels? De UEFA heeft "kennis genomen van de verschillende meningen en standpunten die zijn geuit, en er zal in de komende weken een definitieve beslissing worden genomen."